Байден может запросить на военную помощь Украине $60 млрд и $10 млрд Израилю

Байден может запросить на военную помощь Украине $60 млрд и $10 млрд ИзраилюЕще $30 млрд пойдет в основном на укрепление границ с Мексикой и немного – Тайваню
Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует запросить конгресс выделить $60 млрд и $10 млрд на военную помощь Украине и Израилю соответственно. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, эти деньги – часть большого комбинированного пакета на сумму в $100 млрд, включающего также средства на военную поддержку Тайваня и укрепление границ с Мексикой. Предполагается, что Байден заявит об этом во время обращения к гражданам США 19 октября (в 3.00 по мск 20 октября).
В случае поддержки со стороны палаты представителей, а затем и сената Киев, Тель-Авив и Тайбэй получат финансирование на весь финансовый 2025 год. Но некоторые конгрессмены заявили, что пока не получили данных о возможном запросе со стороны Белого дома. Так, председатель группы республиканцев в комитете по международным делам сената Джим Риш заявил, что ему неизвестно о намерении администрации согласовать с конгрессом пакет размером в $100 млрд. Он осведомлен только о пакете помощи для Израиля в размере $10 млрд.
Ситуация с выделением помощи осложняется тем, что палата представителей все еще не может выбрать спикера. Республиканец Джим Джордан уже два раза не смог получить достаточное количество голосов со стороны однопартийцев и 19 октября решил приостановить борьбу за спикерство на «несколько месяцев». Это время он планирует потратить на переговоры с однопартийцами, чтобы набрать необходимое количество голосов. Также Джордан заявил, что намерен поддержать предоставление дополнительных полномочий временному спикеру Патрику Макгенри.
Некоторые демократы также обсуждают возможность предоставления временному спикеру Макгенри дополнительных полномочий, что позволит активизировать работу палаты.
Число выступивших против Джордана к 19 октября возросло: в первом раунде голосования против кандидатуры Джордана выступили 20 республиканцев, во втором уже 22. В январе 2023 г. экс-спикеру Кевину Маккарти пришлось провести 15 раундов голосования, прежде чем быть избранным. При этом, если против Маккарти голосовали представители немногочисленного правого крыла республиканской партии, то Джордана не хотят поддерживать уже умеренные республиканцы.
Конституция США гарантирует палате представителей так называемую силу кошелька. Иначе говоря, все, в том числе международные, финансовые обязательства, должны быть одобрены палатой. Президент не может авторизовать распределение денежных средств в одностороннем порядке ни с помощью исполнительных указов (механизм, позволяющий в некоторых случаях обходить конгресс, например при заключении международных договоров), ни меморандумом.
С февраля 2022 г. США выделили Украине военной помощи на $43 млрд. О намерении запросить у конгресса дополнительные $24 млрд Байден заявил в конце августа. Однако республиканцы в палате представителей предупредили, что одобрение новых траншей возможно только после предоставления данных о структуре расходов переданных Украине средств. 30 сентября конгресс одобрил краткосрочное финансирование федерального правительства, не предусматривающее средств для Киева. Позже Пентагон заявил, что у ведомства осталось материальных средств на чуть более $5 млрд для военной помощи Украине, которой, по оценке WSJ, хватит на полгода.
По умолчанию у президента есть или полномочия, которые указаны в конституции, или которые ему дал конгресс, объясняет американский юрист Игорь Слабых. Если действовать по конституции, то для финансирования нужен бюджет. Если идти по второму пути, то есть «несметная гора законов», которые дают огромное количество полномочий исполнительной власти в разных контекстах, отмечает юрист. «Однако угадать, что будет делать Байден, невозможно», – резюмировал юрист.
Решение Байдена запросить у конгресса такую большую сумму в период, когда палата представителей не функционирует, кажется обычным PR-ходом, направленным на внешнюю аудиторию, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин. «Байден хочет показать и арабскому миру, и России с Китаем, что вес США в мире нельзя списывать со счетов. Особенно для него [Байдена] это важно в период, когда Вашингтон ничего не может сделать для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке», – объяснил эксперт. Он также добавил, что таким огромным денежным запросом Байден создаст себе внутриполитические проблемы, которые могут навредить его шансам на переизбрание.