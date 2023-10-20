Байден может запросить на военную помощь Украине $60 млрд и $10 млрд Израилю

Решение Байдена запросить у конгресса такую большую сумму в период, когда палата представителей не функционирует, кажется обычным PR-ходом, направленным на внешнюю аудиторию, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин. «Байден хочет показать и арабскому миру, и России с Китаем, что вес США в мире нельзя списывать со счетов. Особенно для него [Байдена] это важно в период, когда Вашингтон ничего не может сделать для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке», – объяснил эксперт. Он также добавил, что таким огромным денежным запросом Байден создаст себе внутриполитические проблемы, которые могут навредить его шансам на переизбрание.