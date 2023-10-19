США подтвердили поддержку Израиля после удара по больнице в Газе

США подтвердили поддержку Израиля после удара по больнице в ГазеПоддерживающие палестинцев страны не стремятся к эскалации
Президент США Джо Байден во время визита в Израиль 18 октября подтвердил поддержку Тель-Авива в его войне с палестинской группировкой «Хамас». Это произошло после удара поздним вечером 17 октября по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Он привел (по данным минздрава Палестины на вечер 18 октября) к гибели не менее 471 человека и ранению более 340, среди которых много детей. На территории больницы от ударов ВС Израиля укрывалось около 5000 человек. Байден возложил ответственность за удар, который «опечалил и возмутил» его, на противников Израиля.
До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что, по итогам ее расследования, уничтожение больницы стало результатом ухода с курса неуправляемой ракеты группировки «Исламский джихад» (союзник «Хамас»). Президент США на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что «это было сделано другой командой, не вами». «Но есть много людей, которые не уверены [в непричастности израильтян]», – признал Байден (цитата по пресс-службе Белого дома). Он добавил, что США гарантируют Израилю «все, что нужно для защиты», анонсировав позже вечером того же дня «беспрецедентный» пакет военной помощи.
«Комплименты Байдена в адрес Израиля, обещания помощи и отрицание вины ЦАХАЛа оправданы с точки зрения политики США в регионе», – полагает младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, с начала обострения ситуации США занимают последовательную позицию по поддержке своего главного партнера и союзника в регионе и недопущению вмешательства сторонних сил в конфликт. «Поэтому американцы направили к берегам Израиля авианосцы, демонстрируя Ирану и их прокси стремление защитить союзника, включая военные способы», – добавила эксперт.
Из союзников США никто не обвинил оппонентов Израиля напрямую. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британская разведка работает над «независимым подтверждением» фактов. К независимому расследованию призвал и находящийся в Израиле с 17 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявивший, что «шокирован» случившимся. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «ничто не может оправдать удар по больнице». Генсек ООН Антониу Гутерриш, находясь на саммите «Один пояс – один путь» в Пекине, осудил удар, заявив, что атаки «Хамас» не должны быть поводом для «коллективного наказания гражданского населения».
Россия и ОАЭ запросили проведение заседания Совбеза ООН. А зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США: «Те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей».
МИД России днем 18 октября заявил, что Москва «глубоко потрясена» ударом по больнице в Газе, в очередной раз призывает участников конфликта «к немедленной деэскалации», а мировое сообщество – «к консолидации усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров».
При этом ни Россия (кроме Медведева), ни Китай в своих заявлениях не назвали ответственного, по их мнению, за удар.
События в Газе сорвали саммит с участием Байдена в Аммане, где планировалось обсудить ситуацию в Газе. С президентом США должны были встретиться король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас. Министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади объяснил отмену саммита тем, что в создавшихся условиях он не смог бы предотвратить войну на Ближнем Востоке, в то время как ценность такой встречи именно в этом.
Египет не хочет помогать Израилю решать палестинскую проблему при помощи выселения арабского населения из сектора Газа, отмечает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. Открытие гуманитарного коридора спасло бы множество жизней, но обострило бы проблему безопасности для Каира, серьезно ударило бы по его репутации в арабском мире и превратило египетские власти в соучастника новой «Накбы» (араб. «катастрофа», исход палестинцев из Израиля в 1948 г.), пояснил эксперт. О нежелании размещать у себя палестинцев заявляет и Иордания.
Уничтожение больницы в Газе вызвало антиизраильские демонстрации в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В Бейруте протестующие атаковали здание ООН. МИД Саудовской Аравии, до конфликта участвовавшей в процессе нормализации отношений с Тель-Авивом, осудил удар по больнице в Газе, назвав его «отвратительным преступлением» Израиля. Абдалла II назвал произошедшее «резней». Президент Турции Реджеп Эрдоган вечером 17 октября призвал международное сообщество «остановить это беспрецедентное злодеяние [Израиля]». Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 18 октября призвал страны Ближнего Востока ввести эмбарго на поставки нефти в Израиль.
Вероятность введения нефтяного эмбарго арабских стран против стран Запада низка, считает программный директор РСМД Иван Бочаров. По его мнению, с 1970-х гг. Ближний Восток изменился: если раньше «арабская солидарность» была ярко выраженной, после заключения «соглашений Авраама» об установлении дипотношений с Израилем со стороны ОАЭ, Бахрейна и Марокко в 2020 г. позиция ряда государств по палестинскому вопросу стала менее консолидированной. Не все государства готовы оказывать поддержку «Хамас» или обрадовались его вооруженной акции, продолжает Бочаров.
По словам эксперта, арабские страны мирились с тем, что Израиль играет важную роль в экономике и архитектуре региональной безопасности, учитывая, что одним из пунктов повестки по «соглашениям Авраама» была разработка инструментов сдерживания Ирана. «Израиль наладил технологическое сотрудничество с рядом арабских стран, с Саудовской Аравией это партнерство носит неформальный характер, но были сообщения о создании совместных технологических проектов. Поэтому арабским странам есть что терять и они не хотели бы полностью рвать отношения с израильтянами», – считает Бочаров.
Но из-за роста напряженности в регионе и открыто произраильской позиции администрации Байдена страны Персидского залива, вероятно, будут дистанцироваться от Израиля и США и заморозят проекты сотрудничества с Тель-Авивом. По мнению Самарской, в среднесрочной перспективе монархии Залива все же заинтересованы в нормализации отношений с Израилем, снижении напряженности и сдерживании Ирана. Но дальнейшее сближение их позиций с Израилем будет зависеть от результатов текущего конфликта, говорит эксперт.