США подтвердили поддержку Израиля после удара по больнице в Газе

Президент США Джо Байден во время визита в Израиль 18 октября подтвердил поддержку Тель-Авива в его войне с палестинской группировкой «Хамас». Это произошло после удара поздним вечером 17 октября по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Он привел (по данным минздрава Палестины на вечер 18 октября) к гибели не менее 471 человека и ранению более 340, среди которых много детей. На территории больницы от ударов ВС Израиля укрывалось около 5000 человек. Байден возложил ответственность за удар, который «опечалил и возмутил» его, на противников Израиля.