Удар по больнице в секторе Газа. Главное

«Многие люди спрашивают, почему это число (погибших) так велико. Потому что <...> это палестинцы, которые нашли убежище перед больницей. Они думали, что окажутся в более безопасном месте перед больницей. Но это не так в Газе, это не так в Палестине», – прокомментировала телеканалу произошедшее представитель палестинского общества Красного Полумесяца Небаль Фарсах.