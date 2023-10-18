Удар по больнице в секторе Газа. Главное

Удар по больнице в секторе Газа. ГлавноеЖертвами стали около 800 человек
Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В результате авиаудара погибли как минимум 500 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы. Позже телеканал Al Arabiya сообщил в X (Twitter) о более 800 жертвах. «Все убитые при атаке на больницу в Газе были мирными гражданами», – сказал представитель минздрава Газы Al Jazeera.
Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. По данным «Хамас», погибли около 600 гражданских. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим, а потом, по сообщениям СМИ, отказался от участия в саммите с лидерами США, Иордании и Египта. Представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас, заявил Al Hadath, что любой саммит без окончания боевых действий «бесполезен».
«Многие люди спрашивают, почему это число (погибших) так велико. Потому что <...> это палестинцы, которые нашли убежище перед больницей. Они думали, что окажутся в более безопасном месте перед больницей. Но это не так в Газе, это не так в Палестине», – прокомментировала телеканалу произошедшее представитель палестинского общества Красного Полумесяца Небаль Фарсах.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) позднее опубликовала заявление, в котором связала произошедшее с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили там.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху также обвинил в ударе по больнице террористов.
«Весь мир должен знать: это варварские террористы в Газе напали на больницу в Газе, а не на ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, также убивают своих собственных детей», – написал он.
Акции с осуждением действий Израиля в Газе прошли в Турции. По данным телеканала Haberturk, около тысячи людей собрались в Анкаре. Акция также прошла в Стамбуле.
Россия и ОАЭ запросили на 18 октября проведение заседания Совбеза ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США.
«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – написал Медведев в Telegram-канале.
Удар по больнице осудил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. «Не хватает слов мне. Сегодня вечером сотни людей были убиты – ужасающе <...>, включая пациентов, медицинских работников и семьи, которые искали убежища в больнице и вокруг нее. И снова самые уязвимые. Это совершенно неприемлемо», – говорится в его заявлении.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.
МИД РФ, комментируя ситуацию в регионе 17 октября, обвинил Совбез ООН в бездействии. МИД также обвинил СБ ООН в том, что он не организовал открытого заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и консультаций делегаций с заинтересованными странами для дальнейших шагов.
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил ранее, что боевые действия на Ближнем Востоке закончатся, как только боевики «Хамаса» сложат оружие и отпустят заложников. Эрдан призвал Совбез объявить группировку террористической организацией и поддержать право Израиля на самооборону.