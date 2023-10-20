В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о Путине

По оценке Пескова, «тема Путина» стала константой в риторике американского истеблишмента и является неотъемлемой частью политической жизни США. Байден, добавил он, заявил о намерении продолжать оказывать давление на Россию, но ничего не сказал о том, что все эти усилия до сих пор были малоэффективными.