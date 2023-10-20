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Политика

В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о Путине

Ведомости

Москва считает неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, попытавшегося провести параллели между российским лидером Владимиром Путиным и палестинской группировкой «Хамас». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств. Вряд ли такая риторика может быть приемлема для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении РФ, в отношении нашего президента», – сказал он.

По оценке Пескова, «тема Путина» стала константой в риторике американского истеблишмента и является неотъемлемой частью политической жизни США. Байден, добавил он, заявил о намерении продолжать оказывать давление на Россию, но ничего не сказал о том, что все эти усилия до сих пор были малоэффективными.

«Будут они малоэффективными и в будущем», – уверен представитель Кремля.

19 октября Байден выступил с телеобращением к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он, отметив, что 20 октября планирует направить запрос в конгресс США «на финансирование нужд американской национальной безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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