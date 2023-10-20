В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о Путине
Москва считает неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, попытавшегося провести параллели между российским лидером Владимиром Путиным и палестинской группировкой «Хамас». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств. Вряд ли такая риторика может быть приемлема для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении РФ, в отношении нашего президента», – сказал он.
По оценке Пескова, «тема Путина» стала константой в риторике американского истеблишмента и является неотъемлемой частью политической жизни США. Байден, добавил он, заявил о намерении продолжать оказывать давление на Россию, но ничего не сказал о том, что все эти усилия до сих пор были малоэффективными.
«Будут они малоэффективными и в будущем», – уверен представитель Кремля.
19 октября Байден выступил с телеобращением к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он, отметив, что 20 октября планирует направить запрос в конгресс США «на финансирование нужд американской национальной безопасности».