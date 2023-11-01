Йемен заявил о нанесении ракетного удара по Израилю
Йеменские вооруженные силы нанесли ракетный удар по «израильским объектам в оккупированной Палестине». Сообщение об этом и видео пусков опубликованы на сайте правящего на Севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
После этого Армия обороны Израиля объявила в своем Telegram-канале воздушную тревогу в центральной и южной части страны.
31 октября представитель движения хуситов Яхья Сари сообщил, что Йемен трижды нанес удары баллистическими ракетами и начиненными взрывчаткой беспилотниками по территории Израиля. Он также отметил, что хуситы будут продолжать удары до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября после того, как «Хамас» атаковал южные районы Израиля. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 100 человек. В Газе сообщили о почти 8800 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.