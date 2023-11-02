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Политика

Армения предложила России соглашение по обходу требований Римского статута

Ведомости

Власти Армении несколько месяцев назад предложили России подписать соглашение, которое позволило бы обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС), заявил вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян.

О предложенном Ереваном соглашении по Римскому статуту стало известно в сентябре, но его детали не раскрывались.

«За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах <...> Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», – рассказал он (цитата по ТАСС).

Аршакян добавил, что ответа Россия по сути не дала, но до вступления статута на территории Армении в силу еще много времени.

Армения подписала Римский статут в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. Правительство Армении обратилось в КС с просьбой признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г. – по версии армянских властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».

Пашинян 24 сентября заявил, что ратификация Римского статута стала следствием того, что «ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности». При этом Ереван пытался заверить Москву, что ратификация не направлена против ее первых лиц. Решение парламента Армении ратифицировать Римский статут в Кремле назвали некорректным.

3 октября 2023 г. парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС, а 14 октября документ подписал президент республики Ваагн Хачатурян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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