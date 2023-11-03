СМИ: израильская армия вошла в город Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в город Газа после завершения его окружения, вступив в бои с «Хамасом», передают The Hill и Times of Israel со ссылкой на представителя ВС страны Даниэля Хагари.
«Наши силы уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты одерживают верх», – заявил он.
По его словам, войска находятся «в самом сердце» северной части сектора Газа, углубляя наземное наступление. Бои, добавил Хагари, ведутся в городской плотной местности, что требует от солдат высоко профессионализма и «большого мужества». С начала операции, уточняет Times of Israel, погибли 19 израильских военнослужащих.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.
По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.