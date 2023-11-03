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Советник премьер-министра Италии подал в отставку после фиаско с пранкерами

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее дипломатический советник подал в отставку, взяв на себя ответственность за телефонный разговор нынешней главы правительства с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Об этом пишет Reuters.

«Этот вопрос был решен не лучшим образом, мы все сожалеем, посол (Франческо) Тало взял на себя ответственность за это», – сказала Мелони, объявив об увольнении своего помощника.

Экс-премьер Италии назвал разговор Мелони с Вованом и Лексусом провалом

Ранее пранкеры опубликовали видео с фрагментами телефонного разговора с действующим премьер-министром Италии Мелони, которая рассказала об усталости от украинского конфликта и о проблемах с растущим числом нелегальных мигрантов, прибывающих по морю. Во время общения с ней Вован и Лексус представились высокопоставленным чиновником Африканского союза.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал телефонный разговор Мелони с пранкером «провалом планетарного масштаба». Его особенно возмутило то, что премьер говорила о российско-украинском конфликте и описывала его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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