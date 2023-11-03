Советник премьер-министра Италии подал в отставку после фиаско с пранкерами

Ранее пранкеры опубликовали видео с фрагментами телефонного разговора с действующим премьер-министром Италии Мелони, которая рассказала об усталости от украинского конфликта и о проблемах с растущим числом нелегальных мигрантов, прибывающих по морю. Во время общения с ней Вован и Лексус представились высокопоставленным чиновником Африканского союза.