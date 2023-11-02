Экс-премьер Италии назвал разговор Мелони с Вованом и Лексусом провалом

«Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. То есть она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам, общественному мнению и представителям народа. Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).