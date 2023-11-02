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Экс-премьер Италии назвал разговор Мелони с Вованом и Лексусом провалом

Ведомости

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонный разговор нынешней главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Об этом он сообщил в видеоролике, который опубликован в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

«Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. То есть она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам, общественному мнению и представителям народа. Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Конте, Мелани в разговоре с Вованом и Лексусом впервые раскрыла правду, которую она никогда не говорила жителям Италии. Он также отметил, что было неприятно «узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом».

Ранее пранкеры опубликовали видео с фрагментами телефонного разговора с действующим премьер-министром Италии Мелони, которая рассказала об усталости от украинского конфликта и о проблемах с растущим числом нелегальных мигрантов, прибывающих по морю. Во время общения с ней Вован и Лексус представились высокопоставленным американским чиновником.

Это не первый разговор пранкеров с европейскими политиками. В частности, 11 октября они опубликовали в своем Telegram-канале пранк над главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, которой они позвонили «от имени одного из африканских политиков». Они обсудили с ней ситуацию на Украине, вступление Финляндии в НАТО и др. В частности, Валтонен рассказала, как Финляндия «постоянно защищалась от Советского Союза», а сейчас тратит средства на оборону от России. Также министр отвергла возможность поставок Украине истребителей, поскольку у Финляндии «есть обязательства перед НАТО» и страна «должна защищать собственную границу». После этого МИД Финляндии начал расследование по факту произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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