В Финляндии начали расследование разговора главы МИД с пранкерами

11 октября Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале пранк над главой МИД Финляндии. Они позвонили министру «от имени одного из африканских политиков» и обсудили с ней ситуацию на Украине, вступление Финляндии в НАТО и др. В частности, Валтонен рассказала, как Финляндия «постоянно защищалась от Советского союза», а сейчас тратит средства на оборону от России. Также министр отвергла возможность поставок Украине истребителей, поскольку у Финляндии «есть обязательства перед НАТО» и страна «должна защищать собственную границу».