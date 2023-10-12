В Финляндии начали расследование разговора главы МИД с пранкерами
МИД Финляндии расследует инцидент со звонком российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) главе ведомства Элине Валтонен. Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии в X.
«МИД расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», – заявили в ведомстве.
Финский МИД усилит свои процедуры, чтобы избежать таких ситуаций в будущем, добавили там. В ведомстве отметили, что «видеозвонок и его организация были рутинными и не вызвали подозрений». В ходе разговора Валтонен высказала общественную позицию Финляндии и обозначила взгляды на текущие вопросы. Подчеркивается, что во время звонка не обсуждалась конфиденциальная и засекреченная информация.
11 октября Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале пранк над главой МИД Финляндии. Они позвонили министру «от имени одного из африканских политиков» и обсудили с ней ситуацию на Украине, вступление Финляндии в НАТО и др. В частности, Валтонен рассказала, как Финляндия «постоянно защищалась от Советского союза», а сейчас тратит средства на оборону от России. Также министр отвергла возможность поставок Украине истребителей, поскольку у Финляндии «есть обязательства перед НАТО» и страна «должна защищать собственную границу».