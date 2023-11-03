Мишустин освободил Артемьева от должности помощника премьер-министра

Артемьев в политике с 1989 г. В 1990 г. избран депутатом Ленсовета, был председателем комиссии по экологии и городскому хозяйству. Возглавлял региональную партию центра, ставшую затем основой петербургской организации «Яблоко». В 1994 г. избран в законодательное собрание Санкт-Петербурга, автор законов Санкт-Петербурга в области избирательного права, бюджетного процесса, налогообложения, политики заимствований и налоговых льгот, финансирования городского хозяйства и экологии.