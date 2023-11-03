Мишустин освободил Артемьева от должности помощника премьер-министра
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности своего помощника. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
В документе уточняется, что Артемьев освобожден от должности по собственной просьбе.
«Интерфакс» со ссылкой на собственные источники пишет, что Артемьев может возглавить Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу вместо Алексея Рыбникова.
Артемьев в политике с 1989 г. В 1990 г. избран депутатом Ленсовета, был председателем комиссии по экологии и городскому хозяйству. Возглавлял региональную партию центра, ставшую затем основой петербургской организации «Яблоко». В 1994 г. избран в законодательное собрание Санкт-Петербурга, автор законов Санкт-Петербурга в области избирательного права, бюджетного процесса, налогообложения, политики заимствований и налоговых льгот, финансирования городского хозяйства и экологии.
С 1996 по 1999 г. занимал пост первого вице-губернатора Санкт-Петербурга. В 2001-2008 гг. – заместитель председателя партии «Яблоко». 10 марта 2004 г. был назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ. 11 ноября 2020 г. Артемьев был снят с должности главы ФАС и стал помощником Мишустина.