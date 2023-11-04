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МИД предупредил об ответных мерах из-за переброски в Великобританию F-35

Ведомости

Российская сторона учтет в своем военном планировании готовящуюся переброску в Великобританию истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие, сообщил «РИА Новости» заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Планируемую переброску американских истребителей Грушко назвал «линией на усиление военного давления на Россию». Он указал на «уплотнение» учений в деятельности НАТО, повышение их масштаба и организацию новой серии учений в ближайшие месяцы. Все это, по мнению замглавы МИДа, «часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты».

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Решение о переброске F-35 учтут при военном планировании и подготовке войск, добавил он.

«То есть во всем том, что составляет деятельность Вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать», – сказал Грушко.

В августе The Telegraph сообщила, что новые истребители США, способные нести ядерное оружие, уже в этом году будут базироваться в Великобритании. По данным издания, две эскадрильи F-35 в ближайшее время прибудут на авиабазу Лейкенхит в Саффолке. По данным источников, речь идет о поставке 54 истребителей, которые заменят находящиеся на авиабазе самолеты F-15.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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