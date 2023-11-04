МИД предупредил об ответных мерах из-за переброски в Великобританию F-35

В августе The Telegraph сообщила, что новые истребители США, способные нести ядерное оружие, уже в этом году будут базироваться в Великобритании. По данным издания, две эскадрильи F-35 в ближайшее время прибудут на авиабазу Лейкенхит в Саффолке. По данным источников, речь идет о поставке 54 истребителей, которые заменят находящиеся на авиабазе самолеты F-15.