Бельгия анонсировала поставку самолетов F-16 Украине к 2025 году
К 2025 г. Бельгия отправит на Украину «несколько» самолетов F-16. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире телеканала RTL.
«Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 г.», – сказала она (цитата по ТАСС).
Дедондер добавила, что передача Украине снятых с вооружения F-16 будет идти параллельно с передачей Бельгии новых F-35.
Министр иностранных дел королевства Аджа Лябиб заявила в X (ранее Twitter), что поддержка Украины является лучшим способом «защитить бельгийских и европейских граждан». По ее словам, поставка F-16 «поможет в этом».
Сейчас на вооружении бельгийской армии находятся 43 самолета F-16, которые страна получила в 1980-х гг. В 2018 г. правительство Бельгии одобрило приобретение 34 истребителей F-35 у США. Предполагается, что они станут заменой F-16. Начало поставок ожидается в 2025 г.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В июне президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа заявил, что истребители F-16 ждет та же судьба, что и танки Leopard. «Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет», – подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.