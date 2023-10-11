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Бельгия анонсировала поставку самолетов F-16 Украине к 2025 году

Ведомости

К 2025 г. Бельгия отправит на Украину «несколько» самолетов F-16. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире телеканала RTL.

«Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 г.», – сказала она (цитата по ТАСС). 

Дедондер добавила, что передача Украине снятых с вооружения F-16 будет идти параллельно с передачей Бельгии новых F-35. 

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Министр иностранных дел королевства Аджа Лябиб заявила в X (ранее Twitter), что поддержка Украины является лучшим способом «защитить бельгийских и европейских граждан». По ее словам, поставка F-16 «поможет в этом». 

Сейчас на вооружении бельгийской армии находятся 43 самолета F-16, которые страна получила в 1980-х гг. В 2018 г. правительство Бельгии одобрило приобретение 34 истребителей F-35 у США. Предполагается, что они станут заменой F-16. Начало поставок ожидается в 2025 г.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В июне президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа заявил, что истребители F-16 ждет та же судьба, что и танки Leopard. «Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет», – подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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