Бельгия анонсировала поставку самолетов F-16 Украине к 2025 году

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В июне президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа заявил, что истребители F-16 ждет та же судьба, что и танки Leopard. «Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет», – подчеркнул он.