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Путин: истребители F-16 сгорят так же, как и танки Leopard

Ведомости

Российская армия успешно уничтожает танки ВСУ, включая Leopard, та же судьба ждет истребители F-16 в случае поставок Киеву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства сообщил, что сегодня, 16 июня, украинская армия предприняла попытки наступления на нескольких участках. На одном из них бой вели две роты, при поддержке пяти танков, а на другом – «примерно полторы роты», при поддержке двух танков, уточнил Путин.

«Танки горят. Несколько танков уничтожены. И это в том числе Leopard. И вчера было то же самое. И вчера были Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет», – подчеркнул он.

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ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. С этого момента Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. В частности, по данным ведомства, 11 июня было уничтожено три танка Leopard, 10 июня – четыре, 6 июня – восемь. По подсчетам ТАСС, российская армия уничтожили танков Leopard на сумму $6,1 млн с начала спецоперации на Украине.

В конце марта немецкая газета Der Spiegel писала, что Германия поставила 18 своих танков Leopard 2. 13 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал нарастить поставки отремонтированных Leopard 1A5 на Украину. 

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что танки не спасут Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных