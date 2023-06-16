Путин: истребители F-16 сгорят так же, как и танки Leopard
Российская армия успешно уничтожает танки ВСУ, включая Leopard, та же судьба ждет истребители F-16 в случае поставок Киеву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства сообщил, что сегодня, 16 июня, украинская армия предприняла попытки наступления на нескольких участках. На одном из них бой вели две роты, при поддержке пяти танков, а на другом – «примерно полторы роты», при поддержке двух танков, уточнил Путин.
«Танки горят. Несколько танков уничтожены. И это в том числе Leopard. И вчера было то же самое. И вчера были Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет», – подчеркнул он.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. С этого момента Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства. В частности, по данным ведомства, 11 июня было уничтожено три танка Leopard, 10 июня – четыре, 6 июня – восемь. По подсчетам ТАСС, российская армия уничтожили танков Leopard на сумму $6,1 млн с начала спецоперации на Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что танки не спасут Украину.