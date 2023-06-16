Лавров пообещал военно-технический ответ на поставку F-16 Украине

«Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены, для того чтобы нести ядерное вооружение. <...> F-16 – это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», – сказал он.