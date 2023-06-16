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Лавров пообещал военно-технический ответ на поставку F-16 Украине

Ведомости

Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины истребителей F-16. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT. 

«Сейчас идет разговор о самолетах F-16, которые действительно могут быть оснащены, для того чтобы нести ядерное вооружение. <...> F-16 – это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», – сказал он. 

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос модератора, заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как и танки Leopard. По его словам, российская армия успешно уничтожает эту технику при отражении атак ВСУ.

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На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел 19–21 мая в японском городе Хиросиме, было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Подготовка украинских летчиков уже началась в нескольких странах, сообщал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В Кремле заявили, что поставки Киеву истребителей не изменят ситуацию на линии соприкосновения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на продолжение по возрастающей спирали обеспечения ВСУ новыми вооружениями. Лавров ранее выразил уверенность, что у российской армии есть возможности ответить на анонсированные поставки истребителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных