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Политика

Число погибших французов после атак «Хамас» на Израиль выросло до 39

Ведомости

В результате нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль погибли 39 граждан Франции, еще девять человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МИД республики. 

По данным министерства, некоторые из пропавших французов находятся в заложниках у «Хамас». Власти республики делают все возможное, чтобы добиться их освобождения, указали в МИДе.

Позиция Франции в отношении «Хамас» «хорошо известна: это террористическая организация», говорится также в заявлении на сайте ведомства. Там также отметили, что гражданское население Газы не должно платить за преступления группировки. «Мы должны любой ценой избежать ловушки, расставленной “Хамасом” и экстремистами с обеих сторон, которые хотят посеять ненависть для будущих поколений», – заявил МИД.

Макрон призвал Израиль защищать себя без жертв среди гражданского населения

Ранее в обращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, но должен делать это целенаправленно, «сохраняя гражданское население».

Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.

По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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