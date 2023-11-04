Число погибших французов после атак «Хамас» на Израиль выросло до 39

Позиция Франции в отношении «Хамас» «хорошо известна: это террористическая организация», говорится также в заявлении на сайте ведомства. Там также отметили, что гражданское население Газы не должно платить за преступления группировки. «Мы должны любой ценой избежать ловушки, расставленной “Хамасом” и экстремистами с обеих сторон, которые хотят посеять ненависть для будущих поколений», – заявил МИД.