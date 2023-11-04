Число погибших французов после атак «Хамас» на Израиль выросло до 39
В результате нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль погибли 39 граждан Франции, еще девять человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МИД республики.
По данным министерства, некоторые из пропавших французов находятся в заложниках у «Хамас». Власти республики делают все возможное, чтобы добиться их освобождения, указали в МИДе.
Позиция Франции в отношении «Хамас» «хорошо известна: это террористическая организация», говорится также в заявлении на сайте ведомства. Там также отметили, что гражданское население Газы не должно платить за преступления группировки. «Мы должны любой ценой избежать ловушки, расставленной “Хамасом” и экстремистами с обеих сторон, которые хотят посеять ненависть для будущих поколений», – заявил МИД.
Ранее в обращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, но должен делать это целенаправленно, «сохраняя гражданское население».
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.
По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.