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Политика

Макрон призвал Израиль защищать себя без жертв среди гражданского населения

Ведомости

Израиль вправе себя защищать, но должен избегать жертв среди гражданского населения. Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон в обращении к нации.

Франция солидарна с Израилем и его народом в «законом ответе на террористические акты», сказал Макрон. Президент Франции подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, но должен делать это целенаправленно, «сохраняя гражданское население», передает его слова Le Monde. Он призвал Тель-Авив к «сильному и справедливому» ответу.

В обращении Макрон рассказал, что в ходе боевых действий в Израиле погибли 13 граждан Франции. Ранее сообщалось, что еще 17 французов пропали без вести. По словам Макрона, власти делают все возможное для возвращения заложников.

Ранее по теме: В Израиле назвали условие для снятия блокады сектора Газа

Макрон обратился к нации на фоне роста антисемитских настроений. Ранее власти запретили проводить пропалестинские демонстрации, однако СМИ сообщают, что в четверг вечером несколько сотен человек собрались на площади в Париже в поддержку палестинцев.

Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.

Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек. Израиль сообщил о 1300 погибших и 3300 пострадавших. В результате ответных действий на территории сектора Газа погибли почти 1200 человек, пострадали 5600.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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