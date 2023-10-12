Макрон призвал Израиль защищать себя без жертв среди гражданского населения

Франция солидарна с Израилем и его народом в «законом ответе на террористические акты», сказал Макрон. Президент Франции подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, но должен делать это целенаправленно, «сохраняя гражданское население», передает его слова Le Monde. Он призвал Тель-Авив к «сильному и справедливому» ответу.