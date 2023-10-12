Газета
Политика

В Израиле назвали условие для снятия блокады сектора Газа

Ведомости

Сектор Газа будет оставаться без поставок электроэнергии и воды до тех пор, пока боевики группировки «Хамас» не отпустят израильтян, захваченных в плен. Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

«Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной насос не будет открыт, и ни один бензовоз не въедет, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой», – написал он в X. 

Кац подчеркнул, что «никто не может проповедовать мораль» израильским властям.

По данным The Times of Israel, неизвестной по-прежнему остается судьба порядка 150 человек, которые были взяты в плен «Хамасом» и вывезены из Израиля в сектор Газа. 11 октября боевики «Бригады аль-Кассам» «Хамас» заявили об освобождении израильтянки с двумя детьми, сообщал телеканал Al Jazeera.

На опубликованных кадрах видны женщина и дети, а также мужчины (предположительно, боевики «Хамас»). Женщина и дети находятся на открытой местности вблизи забора, который, скорее всего, является границей между Израилем и сектором Газа. Израильская сторона пока не давала никаких комментариев по этому поводу.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива. Глава энергетического управления Газы Джаляль Исмаил сообщал, что сектор полностью лишен электроэнергии. По его словам, жители могут продолжать использовать генераторы для получения электричества, однако топливо заканчивается из-за блокады.

«Хамас» атаковал проходящий возле границ сектора Газа музыкальный фестиваль, а также взял под контроль ближайшие населенные пункты на юге Израиля 7 октября. В ответ армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Правительство объявило о переходе страны в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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