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Политика

«Хамас» заявил об освобождении израильтянки с двумя детьми

Ведомости

Боевики «Бригады аль-Кассам» «Хамас» заявили об освобождении израильтянки с двумя детьми. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. 

Al Jazeera поясняет, что на кадрах, снятых издалека, видны женщина и дети, а также мужчины (предположительно, боевики «Хамас»). Женщина и дети находятся на открытой местности вблизи забора, который, скорее всего, является границей между Израилем и сектором Газа.

Израильская сторона пока не давала никаких комментариев по этому поводу.

Телеканал отмечает, что в израильских СМИ мало подробностей о предполагаемом освобождении. Некоторые издания предполагают, что это был «медийный трюк». Другие говорят, что это освобождение произошло раньше, а «Хамас» таким образом пытается улучшить свой международный имидж.

Утром 7 октября боевики «Хамас» атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.

9 октября Reuters писало, что боевики взяли в плен израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Количество заложников не уточнялось. Позже «Хамас» сообщил об установлении контактов с Москвой для переговоров по пленным. Речь идет о «десятках человек с двойным гражданством», уточнил член политбюро «Хамас» Муса Абу-Марзук.

Глава отдела внешних связей группировки Басем Наим говорил, что заложники будут в безопасности. Одновременно официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил убивать пленных, если Израиль не прекратит удары по сектору Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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