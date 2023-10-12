«Хамас» заявил об освобождении израильтянки с двумя детьми
Боевики «Бригады аль-Кассам» «Хамас» заявили об освобождении израильтянки с двумя детьми. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Al Jazeera поясняет, что на кадрах, снятых издалека, видны женщина и дети, а также мужчины (предположительно, боевики «Хамас»). Женщина и дети находятся на открытой местности вблизи забора, который, скорее всего, является границей между Израилем и сектором Газа.
Израильская сторона пока не давала никаких комментариев по этому поводу.
Телеканал отмечает, что в израильских СМИ мало подробностей о предполагаемом освобождении. Некоторые издания предполагают, что это был «медийный трюк». Другие говорят, что это освобождение произошло раньше, а «Хамас» таким образом пытается улучшить свой международный имидж.
Утром 7 октября боевики «Хамас» атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
9 октября Reuters писало, что боевики взяли в плен израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Количество заложников не уточнялось. Позже «Хамас» сообщил об установлении контактов с Москвой для переговоров по пленным. Речь идет о «десятках человек с двойным гражданством», уточнил член политбюро «Хамас» Муса Абу-Марзук.
Глава отдела внешних связей группировки Басем Наим говорил, что заложники будут в безопасности. Одновременно официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил убивать пленных, если Израиль не прекратит удары по сектору Газа.