ХАМАС пригрозил Израилю казнями заложников из-за бомбардировок Газы

В Израиле погибло более 800 человек, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. О похищении граждан России официально не сообщалось.