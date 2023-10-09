Газета
Политика

ХАМАС пригрозил Израилю казнями заложников из-за бомбардировок Газы

Ведомости

Палестинская группировка ХАМАС будет убивать заложников без предупреждения за бомбардировки сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда.

«Мы решили положить этому конец и заявляем, что любые попадания [снарядов] в дома жителей будут, к сожалению, встречены казнью одного из [израильских] заложников», – сказал он (цитата по Sky News).

По его словам, группировка действовала в соответствии с «исламскими инструкциями» и обеспечивала безопасность заложников, но теперь боевики решили ответить на обстрелы Газы.

Ранее по теме: Россиянин погиб в Израиле в результате атаки «Хамаса»

Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.

В Израиле погибло более 800 человек, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. О похищении граждан России официально не сообщалось.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных