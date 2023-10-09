ХАМАС пригрозил Израилю казнями заложников из-за бомбардировок Газы
Палестинская группировка ХАМАС будет убивать заложников без предупреждения за бомбардировки сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда.
«Мы решили положить этому конец и заявляем, что любые попадания [снарядов] в дома жителей будут, к сожалению, встречены казнью одного из [израильских] заложников», – сказал он (цитата по Sky News).
По его словам, группировка действовала в соответствии с «исламскими инструкциями» и обеспечивала безопасность заложников, но теперь боевики решили ответить на обстрелы Газы.
Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны.
В Израиле погибло более 800 человек, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. О похищении граждан России официально не сообщалось.