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Общество

Россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС

Ведомости

Один россиянин погиб в результате атаки палестинского движения ХАМАС в Израиле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Израиле Марину Рязанову.

«С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября по поступившей от израильской стороны информации один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств», – объяснила Рязанова.

По ее словам, в списках пропавших без вести по-прежнему числятся четверо россиян. Посольство поддерживает контакт с родственниками пропавших и прилагает все усилия для их поиска.

7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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В Израиле погибло более 800 человек, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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