Россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС
Один россиянин погиб в результате атаки палестинского движения ХАМАС в Израиле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Израиле Марину Рязанову.
«С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября по поступившей от израильской стороны информации один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств», – объяснила Рязанова.
По ее словам, в списках пропавших без вести по-прежнему числятся четверо россиян. Посольство поддерживает контакт с родственниками пропавших и прилагает все усилия для их поиска.
7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В Израиле погибло более 800 человек, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших.