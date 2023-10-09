СМИ: Нетаньяху заявил Байдену, что вынужден начать операцию в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, поскольку на Востоке нельзя проявлять слабость. Об этом сообщает издание Walla! со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора.
«У нас нет другого выбора, кроме как решительно отреагировать», – сказал израильский премьер, подчеркнув, что на силу следует отвечать с еще большей силой.
По данным издания, Байден не пытался убедить Нетаньяху не начинать операцию в ответ на нападение палестинской радикальной организации ХАМАС. Американский источник пояснил, что США «поддерживают право Израиля на самооборону». Президент США также отметил, что Вашингтон получили послания из Ливана, в которых утверждалось, что еще один фронт открыт не будет. При этом он отметил, что не может это гарантировать наверняка.
Нетаньяху заявил, что его беспокоит сценарий с открытием еще одного фронта на севере.
Руководство двух стран также обсудило тему заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. Нетаньяху уточнил, что на данном этапе не намерен вести переговоры по этому вопросу.
Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамас».