СМИ: Нетаньяху заявил Байдену, что вынужден начать операцию в секторе Газа

По данным издания, Байден не пытался убедить Нетаньяху не начинать операцию в ответ на нападение палестинской радикальной организации ХАМАС. Американский источник пояснил, что США «поддерживают право Израиля на самооборону». Президент США также отметил, что Вашингтон получили послания из Ливана, в которых утверждалось, что еще один фронт открыт не будет. При этом он отметил, что не может это гарантировать наверняка.