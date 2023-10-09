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СМИ: Нетаньяху заявил Байдену, что вынужден начать операцию в секторе Газа

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, поскольку на Востоке нельзя проявлять слабость. Об этом сообщает издание Walla! со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора.

«У нас нет другого выбора, кроме как решительно отреагировать», – сказал израильский премьер, подчеркнув, что на силу следует отвечать с еще большей силой. 

По данным издания, Байден не пытался убедить Нетаньяху не начинать операцию в ответ на нападение палестинской радикальной организации ХАМАС. Американский источник пояснил, что США «поддерживают право Израиля на самооборону». Президент США также отметил, что Вашингтон получили послания из Ливана, в которых утверждалось, что еще один фронт открыт не будет. При этом он отметил, что не может это гарантировать наверняка.

Нетаньяху заявил, что его беспокоит сценарий с открытием еще одного фронта на севере. 

Руководство двух стран также обсудило тему заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. Нетаньяху уточнил, что на данном этапе не намерен вести переговоры по этому вопросу.

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Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамас».

По последним данным, в Израиле в результате нападения ХАМАС погибло более 800 человек, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщал о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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