Нетаньяху пообещал, что ответ Израиля ХАМАС изменит Ближний Восток
Ответ Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны.
«Государство не оставит камня на камне, чтобы помочь всем вам. Я прошу вас стоять стойко, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», – цитирует Нетаньяху канцелярия.
Он также пообещал, что «то, что испытает ХАМАС, будет трудным и ужасным». По словам Нетаньяху, сейчас идет «разгар кампании».
8 октября Нетаньяху сообщил, что первая фаза операции Израиля против палестинской радикальной организации ХАМАС завершена. Он отметил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа. Ранее сегодня министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа. «Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», – подчеркнул он.
Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.