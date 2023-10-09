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Нетаньяху пообещал, что ответ Израиля ХАМАС изменит Ближний Восток

Ведомости

Ответ Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны.

«Государство не оставит камня на камне, чтобы помочь всем вам. Я прошу вас стоять стойко, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», – цитирует Нетаньяху канцелярия. 

Он также пообещал, что «то, что испытает ХАМАС, будет трудным и ужасным». По словам Нетаньяху, сейчас идет «разгар кампании».

8 октября Нетаньяху сообщил, что первая фаза операции Израиля против палестинской радикальной организации ХАМАС завершена. Он отметил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа. Ранее сегодня министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа. «Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», – подчеркнул он.

Ранее по теме: Посольство сообщило о четырех пропавших без вести россиянах в Израиле

Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.

По последним данным, в Израиле в результате нападения ХАМАС погибло более 800 человек, еще 2500 получили ранения. Минздрав Палестины сообщал о гибели 576 человек и более 2900 пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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