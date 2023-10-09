Нетаньяху пообещал, что ответ Израиля ХАМАС изменит Ближний Восток

8 октября Нетаньяху сообщил, что первая фаза операции Израиля против палестинской радикальной организации ХАМАС завершена. Он отметил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа. Ранее сегодня министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа. «Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», – подчеркнул он.