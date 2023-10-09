Число погибших в Израиле превысило 800 человек

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что ХАМАС похитила большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у посольства РФ в Израиле нет информации о пострадавших россиянах. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России.