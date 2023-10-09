Число погибших в Израиле превысило 800 человек
При нападении палестинской радикальной организации ХАМАС в Израиле погибли 800 человек, еще 2500 получили ранения. Об этом сообщили в эфире телерадиокомпании Kan.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что ХАМАС похитила большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у посольства РФ в Израиле нет информации о пострадавших россиянах. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России.