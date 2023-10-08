Число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле превысило 700

В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Ранее сообщалось об атаке на позиции военно-морских сил ХАМАС. В Палестине сообщалось о более 370 погибших, около 2200 пострадали.