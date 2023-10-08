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Число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле превысило 700

Ведомости

В результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны, сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителей министерства здравоохранения.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает восстановление контроля в населенных пунктах, где обнаруживает новые тела израильских граждан, пишет издание The Times of Israel. По данным телерадиокомпании Kan, более 2200 человек пострадали.

7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

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В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Ранее сообщалось об атаке на позиции военно-морских сил ХАМАС. В Палестине сообщалось о более 370 погибших, около 2200 пострадали.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщила, что переговорщики из Египта не смогли убедить палестинскую группировку отпустить раненных израильских заложников. При этом The Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников писала, что власти не осведомлены о подобных переговорах.

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Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что ХАМАС похитил большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. При этом о россиянах среди заложников не сообщалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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