Число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле превысило 700
В результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны, сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителей министерства здравоохранения.
7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Ранее сообщалось об атаке на позиции военно-морских сил ХАМАС. В Палестине сообщалось о более 370 погибших, около 2200 пострадали.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщила, что переговорщики из Египта не смогли убедить палестинскую группировку отпустить раненных израильских заложников. При этом The Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников писала, что власти не осведомлены о подобных переговорах.
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что ХАМАС похитил большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. При этом о россиянах среди заложников не сообщалось.