Минэк рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Израиль

Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что ХАМАС похитила большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. При этом о россиянах среди заложников не сообщалось.