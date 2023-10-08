Минэк рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Израиль
Минэкономразвития России рекомендовало отечественным туроператорам приостановить продажу путевок в Израиль, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Туроператорам было рекомендовано приостановить «продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки».
«Минэкономразвития России рекомендует: российским гражданам – воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране; российским туристам, находящимся в Израиле, – проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны», – говорится в сообщении.
Утром 7 октября вооруженная палестинская группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. С палестинской стороны погибли свыше 350 жителей, около 2200 пострадали.
Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что ХАМАС похитила большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. При этом о россиянах среди заложников не сообщалось.
Израиль официально заявил о переходе страны в состояние войны. Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) начали операцию под названием «Железные мечи».