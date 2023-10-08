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Минэк рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Израиль

Ведомости

Минэкономразвития России рекомендовало отечественным туроператорам приостановить продажу путевок в Израиль, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

Туроператорам было рекомендовано приостановить «продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки». 

«Минэкономразвития России рекомендует: российским гражданам – воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране; российским туристам, находящимся в Израиле, – проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны», – говорится в сообщении.

Утром 7 октября вооруженная палестинская группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. С палестинской стороны погибли свыше 350 жителей, около 2200 пострадали. 

Ранее по теме: Число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле превысило 600

Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что ХАМАС похитила большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. При этом о россиянах среди заложников не сообщалось.

Израиль официально заявил о переходе страны в состояние войны. Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) начали операцию под названием «Железные мечи». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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