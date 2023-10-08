Посол Израиля: среди похищенных ХАМАС могут быть граждане России
Палестинская группировка ХАМАС похитила большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. Об этом сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«Количество заложников, оно высокое. Но точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть [среди них], может быть, и граждане России и так далее», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом, как уточнил посол, о россиянах среди заложников не сообщалось.
Утром 7 октября палестинская вооруженная группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 350 израильтян, ранения получили свыше 1800 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. С палестинской стороны погибли свыше 200 жителей, около 1700 пострадали.
Израиль начал операцию под названием «Железные мечи». Армия утром 8 октября объявила об эвакуации всех жителей на границе с сектором Газа как минимум на глубину 4 км в течение суток перед началом там наземной военной операции, заявил спикер вооруженных сил страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Ранее ливанская группировка «Хезболла» выразила поддержку боевикам, нанеся удары на севере Израиля, последний нанес ответные удары артиллерией.
Москва призвала палестинскую и израильскую стороны немедленно прекратить огонь, остановить насилие и наладить при содействии международного сообщества переговорный процесс.