Число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле превысило 600
В результате нападения группировки ХАМАС на Израиль погибли свыше 600 граждан страны, еще более 2000 человек получили ранения, сообщила государственная телерадиокомпания Kan.
Газета The Times of Israel со ссылкой на официальные данные также пишет, что погибшими с 7 октября числятся более 500 человек, среди них десятки солдат и полицейских, которые вели бои с террористами.
По данным минздрава, число раненых в больницах достигло 2048, 20 граждан в находятся критическом состоянии, зафиксировано 330 тяжелораненных израильтян.
Ранее стало известно о гибели в Израиле двух граждан Таиланда и ранении двух белорусов в результате ракетных обстрелов города Ашкелон на юго-западе Израиля. Посол Израиля в Москве заявил, что среди похищенных ХАМАС могут быть граждане России.
Вторые сутки Израиль находится в состоянии военного конфликта. Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей.
Израильская армия с утра 7 октября объявила о «состоянии готовности к войне», министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. В стране объявлена операция, которая получила название «Железные мечи». Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения.