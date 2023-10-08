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Политика

Число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле превысило 600

Ведомости

В результате нападения группировки ХАМАС на Израиль погибли свыше 600 граждан страны, еще более 2000 человек получили ранения, сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

Газета The Times of Israel со ссылкой на официальные данные также пишет, что погибшими с 7 октября числятся более 500 человек, среди них десятки солдат и полицейских, которые вели бои с террористами.

По данным минздрава, число раненых в больницах достигло 2048, 20 граждан в находятся критическом состоянии, зафиксировано 330 тяжелораненных израильтян.

Ранее стало известно о гибели в Израиле двух граждан Таиланда и ранении двух белорусов в результате ракетных обстрелов города Ашкелон на юго-западе Израиля. Посол Израиля в Москве заявил, что среди похищенных ХАМАС могут быть граждане России.

Ранее по теме: ЦАХАЛ анонсировал «жесткие удары» по Газе в ответ на операцию ХАМАС

Вторые сутки Израиль находится в состоянии военного конфликта. Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей. 

Израильская армия с утра 7 октября объявила о «состоянии готовности к войне», министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. В стране объявлена операция, которая получила название «Железные мечи». Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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