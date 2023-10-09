Кремль: дипломаты выясняют судьбу россиян в Израиле и Палестине

Также Песков обратил внимание на другой аспект, добавив, что дипломаты работают с палестинскими властями. «Потому что несколько тысяч наших сограждан проживает на территории ПНА. Поэтому сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами, не в опасности ли их жизни, есть ли пострадавшие, которые нуждаются в какой-то помощи, содействии и т.д. Поэтому сейчас предпринимаются очень энергичные усилия», – добавил Песков.