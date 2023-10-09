Кремль: дипломаты выясняют судьбу россиян в Израиле и Палестине
Российские дипломаты предпринимают «энергичные усилия» для выяснения информации о возможных погибших или пострадавших россиянах в ходе палестино-израильского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что на данный момент посольство России в Израиле не располагает какой-либо информацией о пострадавших россиянах. «Весьма энергичные усилия, насколько нам известно, предпринимает наше посольство на месте. Дипломаты работают круглые сутки», – уточнил он.
Также Песков обратил внимание на другой аспект, добавив, что дипломаты работают с палестинскими властями. «Потому что несколько тысяч наших сограждан проживает на территории ПНА. Поэтому сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами, не в опасности ли их жизни, есть ли пострадавшие, которые нуждаются в какой-то помощи, содействии и т.д. Поэтому сейчас предпринимаются очень энергичные усилия», – добавил Песков.
8 октября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что среди похищенных палестинской группировкой ХАМАС могут быть граждане России, но точных данных на тот момент не было. Он также уточнил, что о россиянах среди заложников не сообщалось.
Утром 7 октября ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. Также сообщалось о массовых похищениях израильтян и гостей страны. Поисково-спасательная организация Zaka обнаружила не менее 260 тел в кибуце (коммуне) Реим недалеко от границы с сектором Газа, где в ночь с 6 на 7 октября проходил музыкальный фестиваль Nature Party
В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадавших в результате ответных действий Израиля.