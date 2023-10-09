На месте проведения фестиваля на юге Израиля обнаружили тела 260 погибших
Члены израильской поисково-спасательной организации Zaka обнаружили не менее 260 тел в кибуце (коммуне) Реим недалеко от границы с Сектором Газа, где в ночь с 6 на 7 октября проходил музыкальный фестиваль Nature Party под открытым небом. Об этом сообщил представитель неправительственной организации, передает телеканал I24.
7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Рано утром палестинские боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По информации The Times of Israel, в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 370 погибших, около 2200 пострадали.
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что ХАМАС похитил большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. При этом о россиянах среди заложников не сообщалось.