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На месте проведения фестиваля на юге Израиля обнаружили тела 260 погибших

Ведомости

Члены израильской поисково-спасательной организации Zaka обнаружили не менее 260 тел в кибуце (коммуне) Реим недалеко от границы с Сектором Газа, где в ночь с 6 на 7 октября проходил музыкальный фестиваль Nature Party под открытым небом. Об этом сообщил представитель неправительственной организации, передает телеканал I24. 

7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Рано утром палестинские боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По информации The Times of Israel, в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 370 погибших, около 2200 пострадали.

Ранее по теме: Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе страны в состояние войны

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что ХАМАС похитил большое количество людей при атаке на Израиль, среди них могут быть граждане России. При этом о россиянах среди заложников не сообщалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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