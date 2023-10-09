Посольство сообщило о четырех пропавших без вести россиянах в Израиле
Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле, при этом подтвержденной информации о погибших соотечественниках нет. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле, передает ТАСС.
«По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», – говорится в сообщении.
Всего в посольство обратились родственники девяти граждан России, которые не выходят на связь. Отмечается, что среди них есть как постоянно проживающие в Израиле, так и находящиеся в стране временно. Четверо из них официально считаются пропавшими без вести.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у российского посольства нет информации о пострадавших россиянах в Израиле. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России, уточнил он.
8 октября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что среди похищенных палестинской группировкой ХАМАС могут быть граждане России. Он добавил, что о россиянах среди заложников не сообщалось.
Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.