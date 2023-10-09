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Общество

Посольство сообщило о четырех пропавших без вести россиянах в Израиле

Ведомости

Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле, при этом подтвержденной информации о погибших соотечественниках нет. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле, передает ТАСС.

«По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», – говорится в сообщении.

Всего в посольство обратились родственники девяти граждан России, которые не выходят на связь. Отмечается, что среди них есть как постоянно проживающие в Израиле, так и находящиеся в стране временно. Четверо из них официально считаются пропавшими без вести. 

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у российского посольства нет информации о пострадавших россиянах в Израиле. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России, уточнил он.  

Ранее по теме: СМИ: Египет направил Израилю и Палестине предложение о прекращении огня

8 октября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что среди похищенных палестинской группировкой ХАМАС могут быть граждане России. Он добавил, что о россиянах среди заложников не сообщалось.

Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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