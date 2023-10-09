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СМИ: Египет направил Израилю и Палестине предложение о прекращении огня

Ведомости

Египет направил Израилю и Палестине предложение об обмене пленными, которое также включает временное прекращение огня. Об этом сообщает Sky News Arabia. 

Каир предпринимает усилия для заключения соглашения по обмену пленными между Тель-Авивом и палестинской группировкой «Хамас». По данным телеканала, речь идет об освобождении женщин и детей между сторонами. Уточняется, что женщины, взятые в плен «Хамасом», могут быть освобождены при условии, что они не призывного возраста и не являются военнослужащими израильской армии. 

Sky News Arabia отмечает, что Египет пока не получил окончательного ответа по сделке от обеих сторон.

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. 

Ранее по теме: Число погибших в Израиле превысило 800 человек

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса».

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что «Хамас» взял в плен большое количество людей при атаке, среди них могут быть граждане России. 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у посольства РФ в Израиле нет информации о пострадавших россиянах. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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