СМИ: Египет направил Израилю и Палестине предложение о прекращении огня

Каир предпринимает усилия для заключения соглашения по обмену пленными между Тель-Авивом и палестинской группировкой «Хамас». По данным телеканала, речь идет об освобождении женщин и детей между сторонами. Уточняется, что женщины, взятые в плен «Хамасом», могут быть освобождены при условии, что они не призывного возраста и не являются военнослужащими израильской армии.