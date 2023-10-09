СМИ: Египет направил Израилю и Палестине предложение о прекращении огня
Египет направил Израилю и Палестине предложение об обмене пленными, которое также включает временное прекращение огня. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Каир предпринимает усилия для заключения соглашения по обмену пленными между Тель-Авивом и палестинской группировкой «Хамас». По данным телеканала, речь идет об освобождении женщин и детей между сторонами. Уточняется, что женщины, взятые в плен «Хамасом», могут быть освобождены при условии, что они не призывного возраста и не являются военнослужащими израильской армии.
Sky News Arabia отмечает, что Египет пока не получил окончательного ответа по сделке от обеих сторон.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса».
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что «Хамас» взял в плен большое количество людей при атаке, среди них могут быть граждане России. 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у посольства РФ в Израиле нет информации о пострадавших россиянах. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России.