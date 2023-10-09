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Политика

В «Хамасе» заявили о наличии пленных с российским гражданством

Ведомости

В расположении «Хамаса» находятся пленные израильтяне с двойным гражданством, в том числе российским, сообщает Reuters со ссылкой на представителя палестинской группировки.

По его словам, у некоторых из них также имеется гражданство Китая. При этом группировка до сих пор не раскрыла точное количество заложников, которые были похищены в результате атаки на Израиль.

Кроме того, из самого «Хамаса» поступают противоречивые заявления относительно дальнейшей судьбы заложников. Так, глава отдела внешних связей группировки Басем Наим заявлял, что боевики будут обращаться с заложниками по-человечески, и что все они будут в безопасности. Однако 9 октября официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил, что боевики будут убивать заложников, если Израиль продолжит наносить удары по Сектору Газа.

Ранее 9 октября в посольстве России в Израиле сообщили о гибели одного гражданина России в результате атаки «Хамаса», до этого официально о похищении россиян боевиками не сообщалось.

Ранее по теме: Россиянин погиб в Израиле в результате атаки «Хамаса»

7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Обе стороны конфликта уже сообщили о сотнях погибших.

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