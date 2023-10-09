В «Хамасе» заявили о наличии пленных с российским гражданством

Кроме того, из самого «Хамаса» поступают противоречивые заявления относительно дальнейшей судьбы заложников. Так, глава отдела внешних связей группировки Басем Наим заявлял, что боевики будут обращаться с заложниками по-человечески, и что все они будут в безопасности. Однако 9 октября официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил, что боевики будут убивать заложников, если Израиль продолжит наносить удары по Сектору Газа.