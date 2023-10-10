Газета
Политика

ХАМАС заявил о переговорах с Россией о пленных

Ведомости

Палестинская радикальная организация ХАМАС, напавшая на Израиль утром 7 октября, и Москва наладили контакты для переговоров по пленным израильтянам со вторым гражданством России. Об этом в эфире телеканала Al Jazeera сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

«Находятся (среди удерживаемых лиц в секторе Газа. – Ред.) десятки человек с двойным гражданством <...> У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали больше 1600 человек, в том числе 900 человек со стороны Израиля и более 700 – со стороны Палестины.

Ранее по теме: Представитель ХАМАС заявил, что нападение на Израиль готовилось больше года

9 октября в посольстве России в Израиле сообщили о гибели одного россиянина в результате атаки палестинского движения. Помимо этого, в списках пропавших без вести числятся четверо россиян. Позже представитель ХАМАС подтвердил, что в расположении организации находятся пленные израильтяне с двойным гражданством, в том числе российским.

Из самого ХАМАС поступают противоречивые заявления относительно дальнейшей судьбы заложников. Так, глава отдела внешних связей группировки Басем Наим заявлял, что боевики будут обращаться с заложниками по-человечески и что все они будут в безопасности. Однако 9 октября официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил, что боевики будут убивать заложников, если Израиль продолжит наносить удары по сектору Газа.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных