ХАМАС заявил о переговорах с Россией о пленных
Палестинская радикальная организация ХАМАС, напавшая на Израиль утром 7 октября, и Москва наладили контакты для переговоров по пленным израильтянам со вторым гражданством России. Об этом в эфире телеканала Al Jazeera сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.
«Находятся (среди удерживаемых лиц в секторе Газа. – Ред.) десятки человек с двойным гражданством <...> У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали больше 1600 человек, в том числе 900 человек со стороны Израиля и более 700 – со стороны Палестины.
9 октября в посольстве России в Израиле сообщили о гибели одного россиянина в результате атаки палестинского движения. Помимо этого, в списках пропавших без вести числятся четверо россиян. Позже представитель ХАМАС подтвердил, что в расположении организации находятся пленные израильтяне с двойным гражданством, в том числе российским.
Из самого ХАМАС поступают противоречивые заявления относительно дальнейшей судьбы заложников. Так, глава отдела внешних связей группировки Басем Наим заявлял, что боевики будут обращаться с заложниками по-человечески и что все они будут в безопасности. Однако 9 октября официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил, что боевики будут убивать заложников, если Израиль продолжит наносить удары по сектору Газа.