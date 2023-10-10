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Политика

Представитель ХАМАС заявил, что нападение на Израиль готовилось больше года

Ведомости

Подготовка к атаке на Израиль шла больше года, о планировании нападения знало лишь небольшое число высших командиров. Об этом сообщил представитель палестинской группировки ХАМАС Али Бараке в интервью агентству Associated Press.

По его словам, в подготовке атаки участвовали около шести высокопоставленных командиров ХАМАС. Бараке также опроверг информацию о том, что Иран якобы оказывал помощь группировке и поддержал ее план напасть на Израиль. Он подтвердил, что Иран и шиитская группировка «Хезболла» ранее помогали ХАМАС, но с 2014 г., по его утверждению, группировка сама производит ракеты и обучает боевиков.

Представитель ХАМАС также отверг сообщения, что атака была направлена на срыв усилий США по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Бараке рассказал, что нападение было вызвано рядом действий правительства Израиля, предпринятых за последний год. Речь в том числе идет о «провокационных визитах в святые места Иерусалима» и усилении давления на палестинских заключенных в Израиле. По данным ХАМАС, у Тель-Авива также есть планы ликвидировать руководство движения.

Бараке заявил, что ХАМАС задействовал «лишь небольшое количество своих сил». По его словам, в боевых действиях участвовало около 2000 из 40 000 боевиков, находящихся в секторе Газа. ХАМАС также рассчитывает на помощь союзников, если движение потерпит неудачу, добавил он. Бараке также отметил, что ХАМАС готов к «сценарию долгой войны» с Израилем.

Израиль скоро начнет масштабную операцию против группировок в секторе Газа

О дальнейших планах пока не сообщается

Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.

По последним данным, в Израиле в результате нападения ХАМАС погибли более 900 человек, еще свыше 2600 получили ранения. Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, включая 140 детей, и 3800 пострадавших.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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