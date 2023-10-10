Представитель ХАМАС заявил, что нападение на Израиль готовилось больше года

Представитель ХАМАС также отверг сообщения, что атака была направлена на срыв усилий США по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Бараке рассказал, что нападение было вызвано рядом действий правительства Израиля, предпринятых за последний год. Речь в том числе идет о «провокационных визитах в святые места Иерусалима» и усилении давления на палестинских заключенных в Израиле. По данным ХАМАС, у Тель-Авива также есть планы ликвидировать руководство движения.