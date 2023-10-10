Израиль скоро начнет масштабную операцию против группировок в секторе Газа

Израиль скоро начнет масштабную операцию против группировок в секторе ГазаО дальнейших планах пока не сообщается
На третий день после беспрецедентной атаки палестинских группировок из сектора Газа на Израиль погибло около 1500 человек с обеих сторон. Посвященное атаке «Хамас» заседание Совбеза ООН в ночь на 9 октября окончилось безрезультатно. Но на заседании Совбеза постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры о перемирии с «Хамас» и планирует его уничтожить.
«Эпоха разговоров с этими дикарями завершена, – заявил Эрдан. – Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру «Хамас», полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились».
По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, «Хамас» ждут «ужасные» испытания, но Ближний Восток после израильской операции изменится.
Израиль принял решение о переходе страны в состояние войны 8 октября. В последний раз такое было 50 лет назад, когда Израиль противостоял объединенной армии Египта и Сирии.
Боевые действия начались примерно в 6.30 мск в субботу, 7 октября, после того как боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В руках «Хамас» около 150 человек, заявил 9 октября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Нападение проводилось под прикрытием массовых обстрелов из сектора Газа.
К полудню 9 октября официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари уже заявил об очистке от боевиков всех захваченных ими израильских поселений и о завершении мобилизации 300 000 резервистов. Официальные потери ЦАХАЛ за три дня боев к 16.00 мск составили 73 человека.
ВВС и артиллерия Израиля в ночь на 9 октября атаковали более 500 объектов группировки «Хамас». Всего с 7 октября ВВС Израиля сбросили в район Газы до 1000 т авиабомб.
Днем 9 октября представитель «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама», боевого крыла «Хамас», Абу Убейда заявил о гибели четырех израильских заложников из-за бомбардировки. За каждый удар без предварительного предупреждения и взорванный дом Убейда пообещал убивать одного заложника, сообщил ТАСС.
Сам «Хамас» с 7 октября продолжает ракетные обстрелы городов Израиля. Группировка «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан, заявил министр иностранных дел республики Абдалла Бухабиб. «Хезболла» успела в знак солидарности утром 8 октября обстрелять три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на севере-востоке страны.
В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галант приказал начать блокаду сектора Газа, заявив, что там «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто». Еще 7 октября министр энергетики страны Исраэль Кац распорядился прекратить поставки электричества в анклав, а 9 октября приказал перекрыть и водоснабжение.
Наземная операция в секторе Газа к вечеру 9 октября так и не началась. The Wall Street Journal со ссылкой на источники в силовых структурах утром 9 октября сообщила, что она начнется не раньше чем через двое суток. Собранные к 9 октября 300 000 резервистов – это почти в 4 раза больше, чем задействовал Израиль в своей последней наземной операции в Газе в 2014 г. «Нерушимая скала» (82 000). Галант заявил, что «война за существование» страны продлится много недель.
300 000 резервистов
были мобилизованы Израилем к 9 октября. Это почти в четыре раза больше, чем было задействовано страной в последней наземной операции в Газе 2014 г. «Нерушимая скала» – 82 000
В нынешней ситуации нельзя исключить ни один сценарий развития событий, включая полную оккупацию сектора Газа, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. При этом в Израиле понимают неготовность к установлению полного контроля над анклавом в ближайшее время. По мнению военного эксперта и редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, израильские вооруженные силы, несмотря на большие потери и провалы разведки на начальном этапе, пока справляются с вызовами и в ближайшее время проведут наземную операцию в Газе.
По словам источника, близкого к российскому Минобороны, масштабы израильской мобилизации говорят о том, что планируются полное занятие сектора Газа и ликвидация вооруженных группировок в секторе. Но для его дальнейшей оккупации понадобится группировка в десятки тысяч человек, содержание которой не будет дешевым.
«В акции возмездия «Хамас» может быть уничтожен: Израиль впервые с 1973 г. находится в состоянии войны, он будет бороться решительно. Вряд ли после завершения боевых действий Израиль оставит в Газе вооруженные силы, но палестинский анклав ждут серьезные изменения», – считает Корнев. Самарская полагает, что США не готовы поддержать полную оккупацию анклава.
Тем не менее жертвы оказались не только среди израильтян и палестинцев (см. врез), но и среди иностранных граждан. Совет нацбезопасности США сообщил о гибели минимум девяти американских граждан. Вашингтон пытается установить число заложников. По информации посольства России в Тель-Авиве, израильские власти сообщили о пропаже без вести четырех граждан, позже сообщили о гибели одного россиянина.
Еще вечером 8 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил о решении направить в восточное Средиземноморье группу кораблей в составе авианосца Gerald R. Ford и четырех других кораблей для «сдерживания». Президент США Джо Байден заявил о «твердой и непоколебимой» приверженности безопасности Израиля, подтвердив его право на самооборону. 9 октября Евросоюз, осудивший атаку «Хамас», заморозил 691 млн евро, предназначавшихся палестинцам.
Потери сторон
К вечеру 9 октября, по данным минздрава Израиля, погибло 800 и ранено 2506 израильских граждан. По данным минздрава Палестины на 9 октября, в результате авиационных и артиллерийских ударов ЦАХАЛ по сектору Газа убито 526 человек, 2751 ранен.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что необходимо остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и начать поиск мирного решения. «Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен, требует внести коррективы в нашу повестку дня», – сказал министр. Он отметил, что на ливано-израильской границе также накапливается конфликтный потенциал.
Иран и Сирия одобрили действия «Хамас». Аналогичную позицию заняла ливанская группировка «Хезболла».
9 октября, по данным Sky News Arabia, Египет выступил с инициативой по временному прекращению огня и обмену пленными. С аналогичной инициативой по обмену пленными выступил Катар. Представитель «Хамас» сообщил китайскому агентству «Синьхуа», что Доха выступает посредником, а группировка не против отпустить захваченных израильских женщин.
Неназванный израильский чиновник в разговоре с The Times of Israel отрицает такие переговоры с обеими странами.
С исходом конфликта связаны перспективы и темпы сближения Саудовской Аравии с Израилем. «Однако, каким бы он ни был, это вряд ли вынудит Эр-Рияд полностью отказаться от нормализации отношений с Тель-Авивом в долгосрочной перспективе», – полагает Самарская.
По мнению Корнева, в целом атака «Хамас», скорее всего, была «разведкой боем», которая позволит выяснить уязвимые точки в израильской обороне по «внешнему заказу» Ирана, которому в его противостоянии с Израилем важно было выявить, с какой скоростью израильтяне проведут мобилизацию резервистов и как быстро они смогут нейтрализовать проникших на их территорию боевиков.
Но иранист Никита Смагин считает, что прямая координация действий палестинских группировок с военными маловероятна. В противном случае, полагает эксперт, израильские разведслужбы об этом бы узнали и атака не застигла бы израильтян врасплох. «Иран оказывает финансовую и военно-технологическую помощь различным палестинским организациям, но их роль в палестинских делах не всеобъемлющая», – сказал эксперт.
По словам Смагина, между руководством «Хамас» и Ирана существуют противоречия по отдельным вопросам региональной политики. «Хамас» поддерживал противников президента Башара Асада, в то время как Тегеран открыто встал на сторону официального Дамаска. Иранские власти имеют более тесные связи с «Палестинским исламским джихадом» – другой исламистской группировкой в секторе Газа, говорит эксперт.
Ранее сектор Газа был под израильской оккупацией с 1967 по 2005 г.