Израиль скоро начнет масштабную операцию против группировок в секторе Газа

Наземная операция в секторе Газа к вечеру 9 октября так и не началась. The Wall Street Journal со ссылкой на источники в силовых структурах утром 9 октября сообщила, что она начнется не раньше чем через двое суток. Собранные к 9 октября 300 000 резервистов – это почти в 4 раза больше, чем задействовал Израиль в своей последней наземной операции в Газе в 2014 г. «Нерушимая скала» (82 000). Галант заявил, что «война за существование» страны продлится много недель.