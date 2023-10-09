Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 1500 человек
При нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли 900 человек, сообщило радио Galei Tzahal. В Палестине сообщается об около 700 погибших.
«Число погибших в войне возросло примерно до 900 человек», – говорится в сообщении в X (бывший Twitter). Количество пострадавших не уточняется.
Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек. На Западном берегу погибли 17 человек, в Рамалле два человека, в Иерусалиме четыре погибших. О гибели людей минздрав сообщил и в Иерихоне, Калькилье, Хевроне и Наблусе.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
Палестинские боевики взяли в плен военных и гражданские лица. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявлял, что более 100 человек сейчас находятся в заложниках. Агентство Reuters сообщило, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.