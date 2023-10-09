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Политика

Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 1500 человек

Ведомости

При нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли 900 человек, сообщило радио Galei Tzahal. В Палестине сообщается об около 700 погибших.

«Число погибших в войне возросло примерно до 900 человек», – говорится в сообщении в X (бывший Twitter). Количество пострадавших не уточняется. 

Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек. На Западном берегу погибли 17 человек, в Рамалле два человека, в Иерусалиме четыре погибших. О гибели людей минздрав сообщил и в Иерихоне, Калькилье, Хевроне и Наблусе.

Ранее по теме: В «Хамасе» заявили о наличии пленных с российским гражданством

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.

Палестинские боевики взяли в плен военных и гражданские лица. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявлял, что более 100 человек сейчас находятся в заложниках. Агентство Reuters сообщило, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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