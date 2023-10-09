Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 1500 человек

Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек. На Западном берегу погибли 17 человек, в Рамалле два человека, в Иерусалиме четыре погибших. О гибели людей минздрав сообщил и в Иерихоне, Калькилье, Хевроне и Наблусе.