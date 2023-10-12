Число погибших в секторе Газа достигло почти 1200
Число погибших палестинцев в палестино-израильском конфликте выросло почти до 1200 человек, еще около 5600 получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава сектора Газа, передает телеканал Al Arabiya.
11 октября заместитель директора Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) по делам сектора Газа Дженнифер Остин сообщила, что 11 сотрудников организации были убиты в Газе. Она призвала к прекращению боевых действий, «чтобы избежать новых жертв среди мирного населения».
По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, еще почти 3300 числятся пострадавшими.
Среди погибших – четверо россиян, у которых вторым гражданством было израильское. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести. 11 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов допустил, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает подтвержденные данные.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.