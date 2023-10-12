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Общество

Число погибших в секторе Газа достигло почти 1200

Ведомости

Число погибших палестинцев в палестино-израильском конфликте выросло почти до 1200 человек, еще около 5600 получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава сектора Газа, передает телеканал Al Arabiya.

11 октября заместитель директора Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) по делам сектора Газа Дженнифер Остин сообщила, что 11 сотрудников организации были убиты в Газе. Она призвала к прекращению боевых действий, «чтобы избежать новых жертв среди мирного населения».

По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, еще почти 3300 числятся пострадавшими.

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Среди погибших – четверо россиян, у которых вторым гражданством было израильское. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести. 11 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов допустил, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает подтвержденные данные. 

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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