В Газе погибли 11 сотрудников агентства ООН
11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были убиты в Газе. Об этом заявила заместитель директора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин.
«Я с глубоким прискорбием подтверждаю, что с 7 октября в секторе Газа были убиты 11 коллег БАПОР. Среди них пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. Некоторые были убиты в своих домах вместе со своими семьями», – говорится в заявлении.
Остин подчеркнула, что сотрудники ООН и гражданские лица должны быть всегда защищены во время конфликта и призвала к прекращению боевых действий, «чтобы избежать новых жертв среди мирного населения».
Генеральная Ассамблея ООН учредила БАПОР в 1949 г. с мандатом на оказание гуманитарной помощи и защиту зарегистрированных палестинских беженцев. БАПОР осуществляет свою деятельность на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, в секторе Газа, Иордании, Ливане и Сирии.
При обострении палестино-израильского конфликта уже погибли более 2000 человек. Со стороны Израиля – более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения.