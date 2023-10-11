В Газе погибли 11 сотрудников агентства ООН

«Я с глубоким прискорбием подтверждаю, что с 7 октября в секторе Газа были убиты 11 коллег БАПОР. Среди них пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. Некоторые были убиты в своих домах вместе со своими семьями», – говорится в заявлении.