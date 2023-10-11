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Общество

В Газе погибли 11 сотрудников агентства ООН

Ведомости

11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были убиты в Газе. Об этом заявила заместитель директора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин.

«Я с глубоким прискорбием подтверждаю, что с 7 октября в секторе Газа были убиты 11 коллег БАПОР. Среди них пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. Некоторые были убиты в своих домах вместе со своими семьями», – говорится в заявлении.

Остин подчеркнула, что сотрудники ООН и гражданские лица должны быть всегда защищены во время конфликта и призвала к прекращению боевых действий, «чтобы избежать новых жертв среди мирного населения».

Генеральная Ассамблея ООН учредила БАПОР в 1949 г. с мандатом на оказание гуманитарной помощи и защиту зарегистрированных палестинских беженцев. БАПОР осуществляет свою деятельность на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, в секторе Газа, Иордании, Ливане и Сирии.

При обострении палестино-израильского конфликта уже погибли более 2000 человек. Со стороны Израиля – более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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