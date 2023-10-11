Посол допустил, что в Израиле погибли больше четырех россиян
Посол России в Израиле Анатолий Викторов допустил, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает подтвержденные данные. Об этом он заявил в ходе дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения палестино-израильского конфликта.
«На самом деле – с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых – предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В настоящее время посольство России подтвердило гибель четырех россиян. Помимо этого известно, что шесть человек пропали без вести.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 1050 человек, еще более 5000 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения.