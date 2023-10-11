Посол допустил, что в Израиле погибли больше четырех россиян

«На самом деле – с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых – предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).