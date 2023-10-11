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Общество

Посол допустил, что в Израиле погибли больше четырех россиян

Ведомости

Посол России в Израиле Анатолий Викторов допустил, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает подтвержденные данные. Об этом он заявил в ходе дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения палестино-израильского конфликта.

«На самом деле – с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых – предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

В настоящее время посольство России подтвердило гибель четырех россиян. Помимо этого известно, что шесть человек пропали без вести.

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Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 1050 человек, еще более 5000 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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