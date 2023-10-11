Среди погибших в Израиле был советский физик Сергей Гредескул

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.