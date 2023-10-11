Среди погибших в Израиле был советский физик Сергей Гредескул
При нападении палестинской радикальной организации «Хамас» на Израиль погиб советский физик-теоретик Сергей Гредескул со своей женой, ему был 81 год. Об этом в Telegram-канале сообщил академик РАН Алексей Хохлов.
«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков "Хамас" в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», – написал он.
Гредескулу был 81 год. Он окончил Харьковский государственный университет и работал в Физико-техническом институте УССР и Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина в Харькове. Среди его работ – классическая монография «Введение в теорию неупорядоченных систем», которую он написал вместе со своим учителем Ильей Лифшицем и Леонидом Пастуром.
В 1991 г. Гредескул переехал в Израиль, где начал преподавать в университете Бен-Гурина в Беер Шеве, а несколько лет назад он вышел на пенсию.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным Минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения.
10 октября пресс-секретарь российского посольства в Тель-Авиве Марина Рязанова сообщила, что среди погибших оказалось четверо россиян, у которых было второе гражданство Израиля.