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Среди погибших в Израиле был советский физик Сергей Гредескул

Ведомости

При нападении палестинской радикальной организации «Хамас» на Израиль погиб советский физик-теоретик Сергей Гредескул со своей женой, ему был 81 год. Об этом в Telegram-канале сообщил академик РАН Алексей Хохлов. 

«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков "Хамас" в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», – написал он. 

Гредескулу был 81 год. Он окончил Харьковский государственный университет и работал в Физико-техническом институте УССР и Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина в Харькове. Среди его работ – классическая монография «Введение в теорию неупорядоченных систем», которую он написал вместе со своим учителем Ильей Лифшицем и Леонидом Пастуром. 

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В 1991 г. Гредескул переехал в Израиль, где начал преподавать в университете Бен-Гурина в Беер Шеве, а несколько лет назад он вышел на пенсию.  

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным Минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. 

10 октября пресс-секретарь российского посольства в Тель-Авиве Марина Рязанова сообщила, что среди погибших оказалось четверо россиян, у которых было второе гражданство Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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