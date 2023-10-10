Число погибших в Израиле россиян выросло до четырех

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил о двух погибших россиянах. По данным посольства Израиля в США, при нападении «Хамаса» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.