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Политика

Число погибших в Израиле россиян выросло до четырех

Ведомости

По уточненным данным, четыре гражданина России погибли в результате нападения палестинской радикальной организации «Хамас» на Израиль, сообщила пресс-секретарь российского посольства в Тель-Авиве Марина Рязанова.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», – приводит ее слова ТАСС.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил о двух погибших россиянах. По данным посольства Израиля в США, при нападении «Хамаса» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.

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Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. С 9 октября Росавиация ограничила ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль «из-за нестабильной военно-политической ситуацией в этой стране». 10 октября ограничения были продлены до 16 октября.

Президент РФ Владимир Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создание суверенного палестинского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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