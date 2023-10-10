Число погибших в Израиле россиян выросло до четырех
По уточненным данным, четыре гражданина России погибли в результате нападения палестинской радикальной организации «Хамас» на Израиль, сообщила пресс-секретарь российского посольства в Тель-Авиве Марина Рязанова.
«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», – приводит ее слова ТАСС.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил о двух погибших россиянах. По данным посольства Израиля в США, при нападении «Хамаса» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. С 9 октября Росавиация ограничила ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль «из-за нестабильной военно-политической ситуацией в этой стране». 10 октября ограничения были продлены до 16 октября.
Президент РФ Владимир Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создание суверенного палестинского государства.