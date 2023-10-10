Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль до 16 октября

В дневное время перевозчики могут выполнять рейсы в Израиль, но решения об это этом должны приниматься с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) по оценке факторов риска для полета гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них, уточнили в ведомстве.