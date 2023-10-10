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Общество

Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль до 16 октября

Ведомости

Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль до 16 октября, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Ограничения введены с 9 октября «из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле». В Росавиации уточнили, что они будут действовать до 12:00 мск 16 октября. Ведомство запретило авиакомпаниям выполнять рейсы из России в Израиль с 01:00 до 07:00 мск.

В дневное время перевозчики могут выполнять рейсы в Израиль, но решения об это этом должны приниматься с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) по оценке факторов риска для полета гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них, уточнили в ведомстве.

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Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять рейсы в Израиль. Последняя после нападения на страну сообщала об отмене и переносе ряда рейсов, позже перевозчик уточнил, что возобновляет регулярные полеты.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.

Число погибших в Израиле достигло 998 человек, раненых – до 3418, сообщило посольство страны в США. Палестинское агентство Wafa сегодня сообщило о 704 погибших в секторе Газа и 3900 раненных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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