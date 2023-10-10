Посольство сообщило еще об одном погибшем россиянине в Израиле

Посольство сообщило еще об одном погибшем россиянине в ИзраилеПосле нападения ХАМАС в стране погибли двое граждан России, еще несколько числятся пропавшими
Число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль увеличилось до двух. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире »Первого канала».
«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», – сказал он (цитата по ТАСС).
Викторов добавил, что не готов раскрывать фамилии погибших и другие подробности, поскольку дипломаты пока не связывались с их родственниками и «не знают всех обстоятельств».
9 октября посольство России в Израиле сообщило о гибели одного гражданина России в результате атаки ХАМАС. Подробности о личности погибшего дипмиссия не раскрыла. В посольстве уточнили, что сейчас консульский отдел занимается выяснением всех обстоятельств.
Также сообщалось о четырех пропавших без вести. В посольстве подчеркивали, что поддерживают контакты с их родственниками и прилагают все усилия для поиска пропавших. До этого дипмиссия говорила, что всего за помощью обратились родственники девяти граждан России, которые не выходят на связь.
Кроме того, ранее Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС писало, что боевики взяли в плен израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Количество заложников не уточнялось. Позже ХАМАС сообщил об установлении контактов с Москвой для переговоров по пленным. Речь идет о «десятках человек с двойным гражданством», уточнил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.
Представители ХАМАС делают противоречивые заявления относительно дальнейшей судьбы заложников. Глава отдела внешних связей группировки Басем Наим говорил, что боевики будут обращаться с заложниками по-человечески и что все они будут в безопасности. В то же время официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил убивать пленных, если Израиль не прекратит удары по сектору Газа.
Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек.
В разговоре с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, поскольку на Востоке нельзя проявлять слабость. По его словам, на силу следует отвечать с еще большей силой. Тогда же руководство двух стран обсудило тему заложников, которых удерживает ХАМАС. Нетаньяху уточнил, что на данном этапе не намерен вести переговоры по этому вопросу.