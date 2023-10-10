Посольство сообщило еще об одном погибшем россиянине в Израиле

В разговоре с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, поскольку на Востоке нельзя проявлять слабость. По его словам, на силу следует отвечать с еще большей силой. Тогда же руководство двух стран обсудило тему заложников, которых удерживает ХАМАС. Нетаньяху уточнил, что на данном этапе не намерен вести переговоры по этому вопросу.