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Политика

Посольство сообщило еще об одном погибшем россиянине в Израиле

После нападения ХАМАС в стране погибли двое граждан России, еще несколько числятся пропавшими
Анастасия Швецова
Amir Cohen / Reuters

Число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль увеличилось до двух. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире »Первого канала».

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», – сказал он (цитата по ТАСС).

Викторов добавил, что не готов раскрывать фамилии погибших и другие подробности, поскольку дипломаты пока не связывались с их родственниками и «не знают всех обстоятельств».

9 октября посольство России в Израиле сообщило о гибели одного гражданина России в результате атаки ХАМАС. Подробности о личности погибшего дипмиссия не раскрыла. В посольстве уточнили, что сейчас консульский отдел занимается выяснением всех обстоятельств.

Также сообщалось о четырех пропавших без вести. В посольстве подчеркивали, что поддерживают контакты с их родственниками и прилагают все усилия для поиска пропавших. До этого дипмиссия говорила, что всего за помощью обратились родственники девяти граждан России, которые не выходят на связь. 

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Кроме того, ранее Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС писало, что боевики взяли в плен израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Количество заложников не уточнялось. Позже ХАМАС сообщил об установлении контактов с Москвой для переговоров по пленным. Речь идет о «десятках человек с двойным гражданством», уточнил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

Представители ХАМАС делают противоречивые заявления относительно дальнейшей судьбы заложников. Глава отдела внешних связей группировки Басем Наим говорил, что боевики будут обращаться с заложниками по-человечески и что все они будут в безопасности. В то же время официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда пригрозил убивать пленных, если Израиль не прекратит удары по сектору Газа.

Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек.

В разговоре с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, поскольку на Востоке нельзя проявлять слабость. По его словам, на силу следует отвечать с еще большей силой. Тогда же руководство двух стран обсудило тему заложников, которых удерживает ХАМАС. Нетаньяху уточнил, что на данном этапе не намерен вести переговоры по этому вопросу.

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