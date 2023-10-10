Дипмиссия в Палестине сообщила об отсутствии данных о россиянах среди заложников
Подтвержденной информации о гражданах России среди заложников, взятых в Израиле боевиками группировки ХАМАС, пока нет. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова, передает «РИА Новости».
«Пока такой подтвержденной информации нет. Проверяем», – сказала она.
9 октября Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС сообщило, что боевики взяли в плен израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Точное количество заложников не раскрывается.
В тот же день посольство России в Израиле сообщило о гибели одного гражданина России в результате атаки ХАМАС. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. Всего в посольство обращались за помощью родственники девяти граждан России, которые не выходят на связь.
Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.
Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило 1500 человек.