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Политика

Дипмиссия в Палестине сообщила об отсутствии данных о россиянах среди заложников

Ведомости

Подтвержденной информации о гражданах России среди заложников, взятых в Израиле боевиками группировки ХАМАС, пока нет. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова, передает «РИА Новости».

«Пока такой подтвержденной информации нет. Проверяем», – сказала она.

9 октября Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС сообщило, что боевики взяли в плен израильтян с двойным гражданством, в том числе российским. Точное количество заложников не раскрывается.

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В тот же день посольство России в Израиле сообщило о гибели одного гражданина России в результате атаки ХАМАС. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. Всего в посольство обращались за помощью родственники девяти граждан России, которые не выходят на связь.

Утром 7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило 1500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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