Red Wings сообщила о возобновлении регулярного авиасообщения с Израилем
Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейсы из Сочи в Тель-Авив начнут выполняться с 9 октября. Уточняется, что сегодня самолет уже вылетел из Сочи в 12:54 мск. С 11 октября можно будет улететь в Тель-Авив с пересадкой в Минеральных Водах из аэропорта «Жуковский», а также прямым рейсом из Махачкалы. С 12 октября начнут летать лайнеры из аэропорта «Домодедово» также с пересадкой в Минеральных Водах.
Подчеркивается, что все рейсы будут осуществляться в дневное время. В компании отметили, что продолжат полеты в Израиль вне зависимости от спроса на билеты. В то же время «при повышении рисков» авиасообщение будет приостановлено, уточнили там.
7 октября, в день нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, Red Wings сообщила о задержке рейсов Сочи – Тель-Авив, а также обратного вылета из Израиля в Сочи «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией» в стране. 8 октября авиакомпания отменила и перенесла ряд рейсов, следующих в Тель-Авив и из него.
В ответ на нападение ХАМАС ЦАХАЛ начала операцию под названием «Железные мечи», а в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. Минобороны Израиля заявило о полной блокаде сектора Газа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал срочно остановить палестино-израильское боестолкновение. В Кремле выразили крайнюю обеспокоенность событиями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию как можно скорее нужно «выводить в мирное русло», поскольку продолжение боевых действий «чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта».