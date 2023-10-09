Red Wings сообщила о возобновлении регулярного авиасообщения с Израилем

Рейсы из Сочи в Тель-Авив начнут выполняться с 9 октября. Уточняется, что сегодня самолет уже вылетел из Сочи в 12:54 мск. С 11 октября можно будет улететь в Тель-Авив с пересадкой в Минеральных Водах из аэропорта «Жуковский», а также прямым рейсом из Махачкалы. С 12 октября начнут летать лайнеры из аэропорта «Домодедово» также с пересадкой в Минеральных Водах.