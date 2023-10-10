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Политика

Число погибших в Израиле достигло 1000 человек

Ведомости

При нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Об этом сообщило посольство Израиля в США.

«Более 998 человек убиты, более 3418 ранены, 4989 ракет были запущены», – говорится на странице посольства в соцсети X (бывший Twitter).

Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек. На Западном берегу погибли 17 человек, в Рамалле – два человека, в Иерусалиме – четверо. Минздрав сообщил о гибели людей и в Иерихоне, Калькилье, Хевроне и Наблусе.

Ранее стало известно, что количество погибших россиян в результате атаки увеличилось до двух человек.

Ранее по теме: США сообщили о гибели 11 американцев в Израиле

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.

Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. СМИ сообщили, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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