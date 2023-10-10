Число погибших в Израиле достигло 1000 человек

Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек. На Западном берегу погибли 17 человек, в Рамалле – два человека, в Иерусалиме – четверо. Минздрав сообщил о гибели людей и в Иерихоне, Калькилье, Хевроне и Наблусе.