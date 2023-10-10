Число погибших в Израиле достигло 1000 человек
При нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Об этом сообщило посольство Израиля в США.
«Более 998 человек убиты, более 3418 ранены, 4989 ракет были запущены», – говорится на странице посольства в соцсети X (бывший Twitter).
Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек. На Западном берегу погибли 17 человек, в Рамалле – два человека, в Иерусалиме – четверо. Минздрав сообщил о гибели людей и в Иерихоне, Калькилье, Хевроне и Наблусе.
Ранее стало известно, что количество погибших россиян в результате атаки увеличилось до двух человек.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. СМИ сообщили, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.