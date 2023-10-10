США сообщили о гибели 11 американцев в Израиле
Число погибших граждан США после атаки палестинской группировки «Хамас» на Израиль составило 11 человек, сообщил президент страны Джо Байден.
«К сожалению, теперь мы знаем, что среди убитых было по меньшей мере 11 американских граждан, многие из которых обрели второй дом в Израиле», – говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.
Байден добавил, что среди пропавших без вести также есть американские граждане, власти работают с израильскими официальными лицами, чтобы получить больше информации об их местонахождении.
«США и Израиль являются неразлучными партнерами, и я еще раз подтвердил премьер-министру [Беньямину] Нетаньяху, когда мы говорили вчера, что Соединенные Штаты будут продолжать следить за тем, чтобы у Израиля было все, что ему нужно для защиты себя и своего народа», – заключил он.
Общее число погибших в ходе столкновения, которое началось 7 октября после атаки палестинской группировки «Хамас» на Израиль, по последним данным, превысило 1500 человек. В Израиле погибли 900 человек, на территории Палестины – около 700 человек.
В ответ на нападение армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны. Точное число похищенных израильтян неизвестно, но министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее говорил, что более 100 человек были взяты в плен боевиками. СМИ сообщили, что в расположении «Хамаса» находятся пленные с двойным гражданством, в том числе российским.