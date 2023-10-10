США сообщили о гибели 11 американцев в Израиле

«США и Израиль являются неразлучными партнерами, и я еще раз подтвердил премьер-министру [Беньямину] Нетаньяху, когда мы говорили вчера, что Соединенные Штаты будут продолжать следить за тем, чтобы у Израиля было все, что ему нужно для защиты себя и своего народа», – заключил он.