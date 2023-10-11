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Единственная электростанция в Газе прекратила работу

Ведомости

Единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за истощения топлива, сообщил глава энергетического управления Газы Джаляль Исмаил.

«Сектор Газа в настоящее время лишен электроэнергии», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что жители могут продолжать использовать генераторы для получения электричества, однако топливо заканчивается из-за блокады Израилем.

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9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение.

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило переходе страны в состояние войны. В результате палестино-израильского конфликта уже погибли более 2000 человек. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения.

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Официально подтверждена гибель четырех россиян, однако в посольстве России в Тель-Авиве допустили, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает имеющиеся данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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