Единственная электростанция в Газе прекратила работу
Единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за истощения топлива, сообщил глава энергетического управления Газы Джаляль Исмаил.
«Сектор Газа в настоящее время лишен электроэнергии», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что жители могут продолжать использовать генераторы для получения электричества, однако топливо заканчивается из-за блокады Израилем.
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило переходе страны в состояние войны. В результате палестино-израильского конфликта уже погибли более 2000 человек. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения.
Официально подтверждена гибель четырех россиян, однако в посольстве России в Тель-Авиве допустили, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает имеющиеся данные.