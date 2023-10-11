Армия Израиля сообщила об ударах по военно-морским объектам «Хамаса»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ударов по военно-морским объектам палестинской радикальной организации «Хамас». Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.
«В минувшие сутки были атакованы морские объекты террористической организации “Хамас”, атакованы якорные стоянки Хан-Юнис и Газа, которые используются террористической организацией “Хамас” в попытке осуществить атаки в морском пространстве Израиля», – сказано в сообщении.
Уточняется, что якорные стоянки попали под артиллерийский огонь с ракетных кораблей, боевых вертолетов и артиллерийских батарей с суши.
Помимо этого в армии Израиля сообщили об уничтожении водолаза «Хамаса», который вечером 10 октября пытался проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа.
10 октября в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военнослужащие ликвидировали высокопоставленного члена политбюро «Хамаса» Закарию Абу Маамара, который был «координатором террористических группировок в секторе Газа».
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения.